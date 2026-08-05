Ракетное подразделение КНДР станет законной целью для Украины, если появится в России, – Сибига

Ракетное подразделение, которое Северная Корея может развернуть на территории России, станет законной военной целью для уничтожения Силами обороны Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с главой МИД Латвии Байбой Браже, сообщает Интерфакс-Украина.

Будет ли Украина проводить атаки на ракетные подразделения КНДР?

По словам Сибиги, в случае развертывания северокорейских ракетных подразделений в России украинские военные будут иметь право нанести по ним удар.

Прежде всего эти установки, если они будут развернуты, должны быть уничтожены. Они сразу становятся легитимной военной целью, поэтому соответствующим образом отреагируют наши военные. ГУР, если делится такими данными, то обычно они сбываются,

– сказал министр.

Глава МИД заявил, что Украина наблюдает усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном и признает, что это представляет угрозу, в частности, для стран Индо-Тихоокеанского региона. Поэтому Киев поддерживает контакт с союзниками, в том числе с Японией и Южной Кореей, поскольку для них сотрудничество агрессоров также создает риски для безопасности.

Сибига подчеркнул важность ужесточения санкций и дальнейшей изоляции режима КНДР. Также, по мнению министра, объединение усилий международного сообщества по оказанию давления может остановить российскую агрессию.

Напомним, Россия намерена принять 90 северокорейских военнослужащих в состав 112-й ракетной бригады в Воронежской области. Часть из них планируется вооружить шестью пусковыми установками и 120 баллистическими ракетами.

К тому же страна-агрессор уже получила от КНДР новую партию из 40 баллистических ракет KN-23 и KN-24 вместе с техническим персоналом.