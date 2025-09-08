Силы обороны активизировали атаки по территории России, серьезным ударам подвергается нефтеперерабатывающая промышленность врага. Есть информация, что более 24% российских НПЗ были выведены из строя.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что этот процент, вероятно, будет расти. Украина имеет возможность наносить больше ударов по нефтеперерабатывающим заводам, которые специализируются на бензине, ведь они ближе к украинской границе. Дизельные же заводы врага функционируют несколько лучше.

"Но с бензином просто "замечательная" ситуация и дальше будет хуже. Недаром россияне запретили экспорт еще в июле (2025 года – 24 Канал), ведь была угроза, что исчезнет бензин и так произошло уже через месяц", – сказал он.

Что ожидает оккупированные Россией украинские территории?

Петр Андрющенко отметил, что россиянам негде взять бензин. Поэтому ситуация на временно оккупированных украинских территориях также очень сложная.

В Луганске топливо появляется только в начале дня и скоро исчезает. Там километровые очереди, а бензин выдают только по 20 литров и то по талонам.

На оккупированных частях Запорожской области топливо исчезает систематически. Худшая ситуация в Бердянске и Мелитополе. Руководитель Центра изучения оккупации предположил, что в ближайшее время там, как и в Луганске, ситуация станет критической.

В Крыму топливо выдают в основном по талонам, но они "выруливают". Сейчас много туда едет бензовозов через Мариуполь. Россияне в первую очередь будут спасать Крым,

– подчеркнул он.

По словам Андрющенко, топливный кризис дошел и до Донецкой области. В Горловке бензина уже нет, в Макеевке начинает исчезать, в Мариуполе на одной из лучших заправок также временно исчез бензин.

Еще неделю-две и топливо закончится по всем оккупированным территориям,

– подчеркнул он.

Это и неудивительно, ведь в Приморском крае России с топливом проблемы уже давно. Россияне будут пытаться решать эту ситуацию сначала на собственных территориях, а оккупированные, вероятно, останутся ни с чем.

Какие НПЗ России Украина недавно атаковала?