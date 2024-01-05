Дальность позволяет: как работает авиация против военных объектов в Крыму

Украинские пилоты 4 января филигранно поразили командный пункт россиян во временно оккупированном Крыму. Качественное преимущество Воздушных сил ВСУ – это точечные удары, которые наносят существенный вред противнику, но, к сожалению, не ломают ход войны.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он рассказал, как украинские военные смогли нанести удары по Крымскому полуострову.

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Как отметил Черник, нет такого понятия как захождение украинской авиации в воздушное пространство врага. Ракеты Storm Shadow/SCALP-EG в самой дальней версии задекларированы до 500 километров, а Крымский полуостров с севера на юг составляет 250 километров.

Берем оккупированную зону, в пределах 100 километров. Итого выходит 350 километров и мы еще имеем люфт 150 километров для того, чтобы самолет подошел на безопасное для себя расстояние, совершил пуски и ракета полетела в правильном направлении,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Главный нюанс – количество. В этой части Украина вряд ли победит качеством. При том, что качество само по себе на нашей стороне, ведь все изготовленное на Западе оружие существенно превосходит все, что есть у россиян. К примеру, пистолет Макарова и Glock – между собой не соизмеримы. Аналогичная ситуация с АР-15, то, что мы знаем как М-16 и автомат Калашникова, Abrams и Т-90.

"Это то же, что поставить рядом Cadillac лучшей модификации и "Волгу". Однако у россиян есть численное преимущество во всем. Если бы это качество умножить на количество, хотя бы в паритете с тем, что имеют россияне, тогда действительно был бы серьезный результат", – добавил Черник.

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