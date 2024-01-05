Дальность позволяет: как работает авиация против военных объектов в Крыму
Украинские пилоты 4 января филигранно поразили командный пункт россиян во временно оккупированном Крыму. Качественное преимущество Воздушных сил ВСУ – это точечные удары, которые наносят существенный вред противнику, но, к сожалению, не ломают ход войны.
Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. Он рассказал, как украинские военные смогли нанести удары по Крымскому полуострову.
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Главная проблема Украины
Как отметил Черник, нет такого понятия как захождение украинской авиации в воздушное пространство врага. Ракеты Storm Shadow/SCALP-EG в самой дальней версии задекларированы до 500 километров, а Крымский полуостров с севера на юг составляет 250 километров.
Берем оккупированную зону, в пределах 100 километров. Итого выходит 350 километров и мы еще имеем люфт 150 километров для того, чтобы самолет подошел на безопасное для себя расстояние, совершил пуски и ракета полетела в правильном направлении,
– сказал полковник запаса ВСУ.
Главный нюанс – количество. В этой части Украина вряд ли победит качеством. При том, что качество само по себе на нашей стороне, ведь все изготовленное на Западе оружие существенно превосходит все, что есть у россиян. К примеру, пистолет Макарова и Glock – между собой не соизмеримы. Аналогичная ситуация с АР-15, то, что мы знаем как М-16 и автомат Калашникова, Abrams и Т-90.
"Это то же, что поставить рядом Cadillac лучшей модификации и "Волгу". Однако у россиян есть численное преимущество во всем. Если бы это качество умножить на количество, хотя бы в паритете с тем, что имеют россияне, тогда действительно был бы серьезный результат", – добавил Черник.
Что известно о "хлопке" в Крыму 4 января
- Крым 4 января посетил "хлопок". Местные СМИ заявили, что в Севастополе раздалось около 10 взрывов. Впоследствии стало известно, что по аннексированному полуострову работали наши военные и поразили командный пункт россиян.
- Партизаны движения "Атеш" провели доразведку возле воинской части связи вблизи Евпатории. В частности, выяснили, что удалось поразить пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова. Также под удар попал глубинный бункер.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что операция в Крыму была тщательно спланирована Силами обороны. Он добавил, что лётчики мастерски выполнили свою работу.