Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Він розповів, як українські військові змогли завдати ударів по Кримському півострову.

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Головна проблема України

Як зазначив Черник, немає такого поняття як заходження української авіації у повітряний простір ворога. Ракети Storm Shadow/SCALP-EG у найдальшій своїй версії задекларовані до 500 кілометрів, а Кримський півострів з півночі на південь становить 250 кілометрів.

Беремо окуповану зону, в межах 100 кілометрів. Разом виходить 350 кілометрів й ми ще маємо люфт 150 кілометрів для того, щоб літак підійшов на безпечну для себе відстань, здійснив пуски й ракета полетіла у правильному напрямку,

– мовив полковник запасу ЗСУ.

Головний нюанс – кількість. У цій частині Україна навряд чи переможе якістю. При тому, що якість сама по собі на нашому боці, адже вся виготовлена на Заході зброя суттєво переважає за якістю все, що є у росіян. До прикладу, пістолет Макарова і Glock – між собою не співмірні. Аналогічна ситуація з АР-15, те що ми знаємо як М-16 і автомат Калашнікова, Abrams і Т-90.

"Це те ж саме, що поставити поряд Cadillac найкращої модифікації та "Волгу". Однак у росіян є чисельна перевага в усьому. Якби цю якість помножити на кількість, хоча б у паритеті з тим, що мають росіяни, тоді дійсно був би серйозний результат", – додав Черник.

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