Украина наращивает оборонный потенциал: в США завершилось обучение для службы на катерах Island

Украина усиливает свою обороноспособность на море. На базе Береговой охраны США в Балтиморе завершился курс подготовки уже пятого украинского экипажа для службы на боевых катерах типа Island.

Их американцы передали Украине еще в 2020 году. Уже через неделю в наше государство начнут отправлять сразу 3 катера этого типа.

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В 2022 году наши моряки получат еще более современные катера Mark VI. Они меньше по размерам, однако не хуже вооружены. Поэтому способны дать реальный отпор агрессии России в Черном и Азовском морях.

Коротко об обучении

Соответствующий курс подготовки длился 6 недель. Его проводили на базе Береговой охраны США. По словам командира патрульного катера "Кубрак", старшего лейтенанта Сергея Тукмачова, курс подготовки начался с теоретических занятий.

Затем знания отрабатывали на практических занятиях. В частности узнавали, как тушить пожар и спасать людей от подтоплений. Кроме этого, были и практические занятия в море.

Два корабля типа Island проходят службу в Черном море. Уже участвовали в учениях, патрулировании. Следующие 3 катера, которые сейчас здесь находятся, в ноябре отправят в Украину,

– отметил атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий.

Эти катера усиливают потенциал Военно-Морских Сил и будут укреплять безопасность в черноморском регионе. Борис Кременецкий Атташе по вопросам обороны посольства Украины в США

Как отметил Кременецкий, США уделяют очень большое внимание в вопросах безопасности в Черноморско-Азовском регионе. Подтверждением этого стал визит министра обороны США Ллойда Остина.

! Остин приезжал в Украину 19 октября. Он в частности встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. В Кремле остались очень недовольны данными встречами.

На выпуске пятого экипажа патрульных катеров типа Island побывала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. "Конечно, мы видим и знаем, насколько наши моряки являются способными и патриотическими. Они готовы и способны защитить наш суверенитет", – подчеркнула она.

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Полный текст публикации ВМС ВСУ в фейсбуке:

В городе Балтимор, США, завершился курс доподготовки 5-го экипажа патрульных катеров типа Island. Сегодня, 22 октября, в городе Балтимор, США, в торжественной обстановке провели выпуск 5-го экипажа патрульных катеров типа Island.

Курс доподготовки, под руководством иностранных инструкторов, длился 6 недель и был проведен на верфи Береговой охраны США. С украинской стороны церемонию возглавила Чрезвычайный и полномочный госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Американскую сторону представлял заместитель помощника командующего Береговой охраны США Джеймс Найт.

В церемонии выпуска приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий и военно-морской атташе при посольстве Украины в США капитан 1 ранга Сергей Федорчук.

Приветствовала выпускников и украинская диаспора. Лучших выпускников курса поощрили ценными подарками и грамотами. Надо отметить, что дополнительную подготовку экипажи проходили непосредственно на тех катерах типа Island, на которых будут в дальнейшем нести службу и поступление которых состоится в ближайшее время.