Їх американці передали Україні ще 2020 року. Вже за тиждень в наше державу почнуть відправляти одразу 3 катери цього типу.

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У 2022 році наші моряки отримають ще більш сучасні катери Mark VI. Вони менші за розмірами, втім не гірше озброєні. Тому здатні дати реальну відсіч агресії Росії у Чорному й Азовському морях.

Коротко про навчання

Відповідний курс підготовки тривав 6 тижнів. Його проводили на базі Берегової охорони США. За словами командира патрульного катеру "Кубрак", старшого лейтенанта Сергія Тукмачова, курс підготовки почався з теоретичних занять.

Потім знання відпрацьовували на практичних заняттях. Зокрема дізнавались, як гасити пожежу та рятувати людей від підтоплень. Окрім цього, були й практичні заняття в морі.

Два кораблі типу Island проходять службу в Чорному морі. Вже брали участь у навчаннях, патрулюванні. Наступні 3 катери, які зараз тут перебувають, у листопаді відправлять в Україну,

– відзначив аташе з питань оборони посольства України в США Борис Кременецький.

Ці катери посилюють потенціал Військово-Морських Сил і зміцнюватимуть безпеку в чорноморському регіоні. Борис Кременецький Аташе з питань оборони посольства України в США

Як наголосив Кременецький, США приділяють дуже велику увагу в питаннях безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні. Підтвердженням цього став візит міністра оборони США Ллойда Остіна.

Нагадаємо! Остін приїжджав в Україну 19 жовтня. Він зокрема зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Андрієм Тараном. У Кремлі залишились дуже незадоволеними відповідними зустрічами.

На випуску п'ятого екіпажу патрульних катерів типу Island побувала пані посол України в США Оксана Маркарова. "Звичайно, ми бачимо і знаємо, наскільки наші моряки є здібними та патріотичними. Вони готові і здатні захистити наш суверенітет", – наголосила вона.

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Повний текст публікації ВМС ЗСУ у фейсбуці:

У місті Балтимор, США, завершився курс допідготовки 5-го екіпажу патрульних катерів типу Island. Сьогодні, 22 жовтня, у місті Балтимор, США, в урочистій обстановці провели випуск 5-го екіпажу патрульних катерів типу Island.

Курс допідготовки, під керівництвом іноземних інструкторів, тривав 6 тижнів і був проведений на верфі Берегової охорони США. З української сторони церемонію очолила надзвичайна і повноважна пані посол України в США Оксана Маркарова. Американську сторону представляв заступник помічника командувача Берегової охорони США Джеймс Найт.

В церемонії випуску взяли участь аташе з питань оборони при посольстві України в США генерал-майор Борис Кременецький та військово-морський аташе при посольстві України в США капітан 1 рангу Сергій Федорчук.

Вітала випускників і українська діаспора. Найкращих випускників курсу заохотили цінними подарунками та грамотами. Треба зазначити, що додаткову підготовку екіпажі проходили безпосередньо на тих катерах типу Island, на яких будуть надалі нести службу і надходження яких відбудеться найближчим часом.