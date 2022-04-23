Украина – наш родной дом, – детки из "Азовстали" мечтают вернуться домой живыми
23 апреля 2022 , 12:15Читати новину українською
Источник:"Азов"
Дети в окруженном Мариуполе уже почти 2 месяца прячутся в подвалах и мечтают только об одном – выбраться живыми и увидеть солнце.
Дети, которые прячутся в "Азовстали", поблагодарили украинских военных, которые принесли им еду. Они желают победы Украине, потому что это их родной дом.
Кстати Эвакуация из Мариуполя таки состоится: начало в 12:00
Дети мечтают выйти
Малыши говорят, что хотят увидеть своих родных и очень скучают. Они прибежали на завод с родителями после обстрелов.
Мы уже здесь 2 месяца сидим, хочется увидеть солнце. Потому что здесь выключают свет и иногда включают,
– признался маленький мальчик.
Люди надеются, что будет "зеленый коридор". Эвакуацию блокируют россияне, однако 23 апреля, по предварительным планам, она должна состояться.
Смотрите видео – Забытые миром, но не Азовом: