От этого зависит и вступление в НАТО: какое геополитическое место Украины в мире

Международные партнеры должны наконец четко определить, какое место они готовы предоставить Украине в своей системе безопасности. Геополитическая неопределенность союзников была одной из причин, почему Россия начала полномасштабную войну.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что Украина уже давно более-менее определилась со своим местом в мировом контексте. Об этом также говорится в плане победы Украины. А международные партнеры до сих пор не могут четко и конкретно определиться, где они видят наше государство.

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Неопределенность от партнеров – это реальная проблема

Как отметил Вигиринский, Украина видит себя в военно-политическом блоке НАТО. Наше государство хочет быть частью мира, где есть понятие коллективной безопасности и коллективной ответственности за безопасность других.

Россия видит Украину исключительно зоной собственного влияния. Так проявляется их имперскость. Таким образом россияне демонстрируют видение "защиты собственных границ".

Президент Зеленский уже отмечал, что политическая неопределенность со стороны международных партнеров, в частности, стала причиной того, что Россия пошла с полномасштабной войной против Украины. Это действительно так.

От себя добавлю. Слишком долго мы игрались с направлением нашего геополитического движения в НАТО. И слишком долго в НАТО и ЕС игрались, что "когда-то да и будете в НАТО и ЕС". Когда с другой стороны вашей границы расположено другие 40% ядерного боезапаса, то это их немного раздражает. А на дистанции в 10+5 лет еще больше. В России думали, что "раз вы такие неопределенные, то можно побороться за вашу определенность",

– сказал Вигиринский.

Есть вопросы к международным партнерам. Как они вообще видят Украину. Должна ли она быть частью НАТО; или государством, которое является форпостом; или государством с политикой многовекторности; или государством, которое будет в ЕС, но не в НАТО; или государством, которое не будет в НАТО, но будет иметь синхронизированные вооруженные силы со странами НАТО. На самом деле они сами до сих пор не определились.

Было бы уместно ранее обсудить на дипломатическом уровне и не предпринимать не всегда обдуманные шаги с изменениями основного закона. В свое время у нас изменили основной закон и, судя по всему, не поинтересовались у стран-партнеров, как они видят эту ситуацию.,

– считает Вигиринский.

Известно, что в первом пункте плана победы говорится о немедленном приглашении Украины в НАТО. В Белом доме, конечно же, сказали, что среди членов Альянса нет консенсуса по этому вопросу. Но там и в дальнейшем будут помогать Украине.