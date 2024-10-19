Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що Україна вже давно більш-менш визначилася зі своїм місцем у світовому контексті. Про це також йдеться у плані перемоги України. А міжнародні партнери досі не можуть чітко і конкретно визначитися, де вони бачать нашу державу.

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Невизначеність від партнерів – це реальна проблема

Як наголосив Вігірінський, Україна бачить себе у військово-політичному блоці НАТО. Наша держава хоче бути частиною світу, де є поняття колективної безпеки та колективної відповідальності за безпеку інших.

Росія бачить Україну винятково зоною власного впливу. Так проявляється їхня імперськість. У такий спосіб росіяни демонструють бачення "захисту власних кордонів".

Президент Зеленський вже наголошував, що політична невизначеність з боку міжнародних партнерів, зокрема, стала причиною того, що Росія пішла з повномасштабною війною проти України. Це дійсно так.

Від себе додам. Занадто довго ми гралися зі скеруванням нашого геополітичного руху в НАТО. І занадто довго в НАТО та ЄС бавилися, що "колись та й будете в НАТО та ЄС". Коли з іншого боку вашого кордону розташовано інших 40% ядерного боєзапасу, то це їх трохи подразнює. А на дистанції в 10+5 років ще більше. В Росії думали, що "раз ви такі невизначені, то можна поборотися за вашу визначеність",

– сказав Вігірінський.

Є питання до міжнародних партнерів. Як вони взагалі бачать Україну. Чи вона має бути частиною НАТО; чи державою, яка є форпостом; чи державою з політикою багатовекторності; чи державою, яка буде в ЄС, але не в НАТО; чи державою, яка не буде в НАТО, але матиме синхронізовані збройні сили з країнами НАТО. Насправді вони самі досі не визначилися.

Було б доречно колись обговорити на дипломатичному рівні і не вчиняти не завжди обдумані кроки зі змінами основного закону. Свого часу у нас змінили основний закон і, судячи з усього, не поцікавилися у країн-партнерів, як вони бачать цю ситуацію,

– вважає Вігірінський.

Відомо, що в першому пункті плану перемоги йдеться про негайне запрошення України до НАТО. В Білому домі, звісно ж, сказали, що серед членів Альянсу немає консенсусу щодо цього питання. Але там і надалі допомагатимуть Україні.