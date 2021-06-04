Более 200 маленьких жизней: Украина назвала количество детей, погибших от российской агрессии

Российская агрессия на Донбассе за 7 лет унесла жизни почти 250 детей, еще сотни получили ранения. И даже сейчас гражданская инфраструктура на подконтрольной правительству территории вдоль линии соприкосновения остается уязвимой к вооруженным атакам оккупантов.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

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Он отметил, что в результате коварства пророссийских боевиков за годы российской агрессии на Донбассе:

240 детей погибли;

56 – пропали без вести;

сотни – получили ранения.

Украинский посол напомнил, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ подтвердила повреждения жилых районов в Марьинке, Гранитном и Северном в результате обстрелов с подконтрольной оккупантам территории.

Мы продолжаем строго осуждать атаки России на гражданское население. Они должны быть остановлены. Вместе с тем России следует сосредоточиться на выполнении своей части положений по безопасности минских договоренностей,

– заявил Цымбалюк.

Глава украинской миссии ОБСЕ также призвал Россию утвердить предварительно оговоренный план по разминированию 19 районов, и обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций в оккупированные Россией районы Донбасса.

4 июня в Украине чествуют память детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Добавим, что 2 июня страны ЕС – члены ООН обнародовали заявление, в котором отметили, что после 7 лет конфликта, спровоцированного Россией, ситуация с безопасностью на востоке Украины продолжает оставаться тяжелым бременем для украинского гражданского населения.

Если говорить цифрами: