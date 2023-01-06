Украина отказалась обслуживать российский стратегический ракетный комплекс "Сатана"

Кабмин прекратил действие соглашения с российским правительством о продлении срока эксплуатации стратегического ракетного комплекса "Сатана". Причина – изменение обстоятельств его действия.

Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соглашение о продлении сроков эксплуатации было подписано в 2006 году в Москве.

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Украина не будет обслуживать российский ракетный комплекс "Сатана"

Мельничук сообщил о прекращении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М "Сатана".

Соглашение прекращено в связи с существенным изменением обстоятельств его действия,

– говорится в сообщении.

Эти изменения исключают проведение главным разработчиком, а именно Конструкторским бюро "Южное" имени Янгеля, и производителем, Южным машиностроительным заводом имени Макарова, сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в России.

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