Украина не будет просто либеральной, – Зеленский о государственном порядке после победы

По словам Зеленского, после победы Украина станет несколько иным государством, чем ожидалось, когда он приходил к власти. Президент отметил, что сейчас либерализм – не ко времени.

Он подчеркнул, что его прогнозы могут оказаться неточные, однако, скорее всего, индивидуальные европейские свободы придут к нам только со временем.

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Зеленский сравнил Украину с Израилем

По мнению президента, наша свобода будет выражаться в крепости каждого дома, защищенности каждого человека и всего государства.

Я думаю, что все наши люди будут одной большой армией,

– поделился предположением Зеленский.

Он добавил, что нет смысла говорить о новой Швейцарии. Возможно, наше государство и сможет стать таким же, но только через несколько десятков лет. Сейчас же, по его словам, мы больше похожи на Израиль со своим уникальным лицом.

Вопрос безопасности будет приоритетным в течение 10 лет. Кроме того, мы будем развивать ИТ-направление, потому что это связано и с оружием, и с разными программами,

– рассказал президент.

Авторитарное государство невозможно в Украине

Зеленский отметил, что страна станет такой, какой ее сделала война и отметил, что авторитаризм в этом сценарии недопустим.

Авторитарность бы проиграла России,

– подчеркнул он.

Зато люди знают, за что они борются – не за портрет, а за свою собственную свободу. Такое возможно только в демократическом государстве.

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