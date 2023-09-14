Украина не избежала бы войны с Россией: важный разговор с Петром Черником

Украина допустила ошибки, когда в 1991 году обрела Независимость. В частности, потому, что Россия навязывала иллюзию пацифизма, из-за чего произошли разоружение, демилитаризация, впоследствии двухвекторность, АТО и полномасштабное вторжение.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что он войну прогнозировал давно, учитывая именно вышеупомянутые позиции. Кремль еще до 2014 года планировал разделение Украины.

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Навязанный пацифизм и украинская многовекторность

Черник отметил, что Москва создала иллюзию пацифизма. Мол, войны больше никогда не будет, а тем более на Европейском континенте. Украина вместе с тем пошла по пути многовекторности. Следовало выбрать одно направление – Западное.

Все народы, особенно те, которые почувствовали, что такое московский "сапог", после распада Советского союза, после того, как разрушилась Организация Варшавского договора, сконцентрировались на одной правильной понятной позиции,

– заметил военный эксперт.

Вместе с тем и Запад был инертен. Путин еще в 2005 году на Мюнхенской конференции безопасности говорил, что развал СССР – это геополитическая катастрофа ХХ века. Билл Клинтон впоследствии признался, что Путин ему прямо говорил, что не связан никакими Будапештскими меморандумами.

Мы получили шанс правильно усвоить уроки истории. Мы получили шанс, которым должны обязательно воспользоваться. Если нет – это будет трагедия.

Россия разрушила систему международных отношений

По словам полковника запаса ВСУ, самое плохое, что сделала Россия – это разрушила четвертую систему международных отношений. Они были такими:

Вестфальская, подведшая итоги Тридцатилетней войны, закончившейся в 1648 году;

Венская – по результатам наполеоновских войн;

Версальская – заключена после Первой мировой войны;

Ялтино-Потсдамская – последняя система, сложившаяся по результатам Второй мировой войны, которую уничтожила Россия.

Петр Черник обратил внимание на важное событие, которое недавно произошло, а именно – формирование двух глобальных мировых блоков. Речь о Глобальном Юге и Глобальном Севере.

"БРИКС пригласила к себе непримиримых конкурентов – Иран и Саудовскую Аравию. Это произошло при посредничестве Китая. Поэтому есть Глобальный Юг, и если посчитать его в выражении человеческого потенциала – это практически 6 миллиардов человечества", – подчеркнул военный эксперт.

Геополитическое расположение Украины снова оставляет нас на грани этих двух миров. Поэтому мы четко должны определиться со своим местом. Это Европа, Запад, то есть Глобальный Север.

Важный разговор с Петром Черником (первая часть): смотрите видео

В Украине огромная номенклатура вооружения

Черник оценивает действия ВСУ как исключительно успешные. Можно посмотреть номенклатуру вооружения в Украине. Она самая большая со времен Второй мировой войны. Относительно системы ПВО – в Украине она уникальна. Такого количества систем, объединенных в одну, нет ни у одной другой страны мира.

Если бы союзники не оказали эту помощь, особенно в начале этой войны, когда самая большая колонна (российской техники – 24 Канал) зафиксирована в 60 километров, если бы у нас не было Javelin и NLAW (противотанкового комплекса малой дальности – 24 Канал), я не представляю, чем бы мы ее "убили",

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Военный эксперт добавил, что планка ожиданий от контрнаступления ВСУ очень сильно поднята. Однако повторить стратегию, в частности Харьковской операции, не удастся. Каждая успешная стратегия работает только один раз. Поэтому она успешна, потому она победна.

Феномен Украины в том, что к бою стала вся нация. Россияне на это не рассчитывали, они этого не ожидают. В этом и состоит секрет потенциального успеха Украины.

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