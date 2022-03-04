Украина – не место для ядерного пепла, – Зеленский обратился к жителям Энергодара

Президент Украины Владимир Зеленский обратился 4 марта к жителям Украины. Особое обращение он адресовал жителям Энергодара, где находится Запорожская АЭС, которую ночью враг пытался остановить.

Всю ночь шли бои за Запорожскую АЭС. На ее территории вспыхнул пожар, который мог закончиться техногенной катастрофой, ведь россияне обстреливали эту территорию из тяжелого вооружения.

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Зеленский в своей речи поблагодарил всех, кто спасает АЭС, а затем и Украину и весь мир от ядерного бедствия. И призвал жителей Энергодара снова проявить свое мужество, когда они уже остановили российскую военную технику на входе в город.

"Я благодарен героям Нацгвардии, которые защищали станцию и пытались остановить врага. Благодарен спасателям, потушившим пожар. Но многое зависит и от вас, граждан Украины. Простые люди Энергодара. Вы понимаете угрозу для станции лучше других. Вы там живете, рядом с ней, и вы видите оккупантов напрямую. Прогоняйте их! Дайте им знать, что Энергодар – это Украина. Что Украина – не место для ядерного пепла", – обратился Зеленский.

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Видеообращение Владимира Зеленского