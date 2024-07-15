Украина не может согласиться на меньше, чем жить, – Зеленский эмоционально обратился к гражданам

15 июля Украина празднует День своей государственности. По этому случаю президент Зеленский записал обращение к украинцам.

Свое выступление президент начал с упоминания об обстреле Киева 8 июля, когда ракета попала в детскую больницу "Охматдет" – одну из сотни, уничтоженных российскими захватчиками.

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"Украина не подчинится злу"

Тогда, говорит Зеленский, весь мир увидел, как Украину хотят убить, и как она, несмотря ни на что, держит удары.

Глава государства подчеркнул, что мы боремся против страшного врага, который далек от подлинного христианства. Его сущность – это руины и смерть, которую мы должны одолеть.

Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньшее, чем остаться людьми. Украина не подчинится злу, проливающему кровь ради своего больного самоутверждения. Которое попирает правду и человеческую, и Божью и обесценивает всех, кроме себя. Россия как раз на этом строит свою государственность.

Но мы с вами другие,

– заявил президент.

Зеленский отметил, что украинцы должны победить это зло и обязательно это сделают.