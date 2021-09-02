Украина не останется без помощи США, если Россия пойдет на эскалацию, – Ермак

США готовы к любым шагам, чтобы не допустить никаких эскалаций со стороны России в отношении Украины. Американцы заверили, что ни при каких обстоятельствах не оставят наше государство без помощи.

Свою позицию в Вашингтоне озвучивают и Киеву, и, непосредственно, Москве. Об этом сообщил Андрей Ермак в интервью изданию "РБК-Украина".

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США не оставят Украину

Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России по отношению к Украине, и готова к достаточно серьезным шагам,

– сказал глава Офиса Президента.

Он также подчеркнул: "Мы в очередной раз услышали прямо и четко, что в случае, не дай Бог, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США".

Однако, чтобы успешно отразить атаку, должна быть привлечена не только армия, но и общество.

Военная помощь от США

После встречи Зеленского и Байдена США заявили о политике безопасностной помощи Украине.

Ее размер составляет 60 миллионов долларов, а также включает предоставление нам систем Javelin.

Кроме этого, Штаты предоставят 45 миллионов долларов гумпомощи для жителей Донбасса.

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