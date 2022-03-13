Украина не отказывается от зеленых коридоров для мирного населения, – Лещенко

Россия активно распространяет фейки, что это украинцы срывают зеленые коридоры для эквакуации. Однако это агрессор не дает вывезти население, потому что хочет доставить людей на российскую территорию.

Фейки, постоянно продуцируемые российской пропагандой, опроверг советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, информирует 24 канал. Представители агрессора говорили, что, мол, 8 раз "предоставляли коридоры" из 5 городов.

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Россия предлагает коридоры только на свою территорию

Обман состоит в том, что все эти гуманитарные коридоры они предлагают не в направлении Украины, а в направлении уже оккупированных территорий или России,

– пояснил Лещенко.

Цинизм состоит в том, что гуманитарную катастрофу для украинских городов создали сами россияне, а теперь еще предлагают приехать на их территорию. Так называемая "российская гуманитарная миссия", отметил Лещенко, это циничная технология.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко:

Обратите внимание! 13 марта сорвался очередной гуманитарный коридор в Мариуполь, который находится в блокаде. Колонну оккупанты расстреляли из воздуха.