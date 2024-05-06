Украина не видит правовых оснований признания Путина: в МИД сделали заявление накануне инаугурации

Украина не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом России. Такую официальную позицию нашего государства относительно завтрашней инаугурации российского диктатора высказали в Министерстве иностранных дел.

Как отметили в украинском МИД, 7 мая в России состоится церемония введения в должность Владимира Путина. Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан "иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил Россию в государство-агрессора, а правящий режим – в диктатуру".

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Что говорят в МИД Украины

Украинское ведомство сообщило, что во время так называемых "выборов" в марте 2024 года Россия нарушила положения многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений.

Прежде всего речь идет об Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации о принципах международного права, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также страна-агрессор нарушила ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, большим нарушением общепризнанных норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемого избирательного процесса на временно оккупированных Россией суверенных территориях Украины.

Так, российские захватчики устроили "избрание" своего кремлевского руководителя на частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Это происходило с сознательным привлечением угрозами и шантажом к участию в нем миллионов граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях или под принуждением были перемещены на территорию России.

Такие действия России, несмотря на предупреждения со стороны авторитетных международных институтов, в очередной раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, которая продолжается уже более двух лет и вызывает многочисленные человеческие жертвы и разрушения,

– говорится в сообщении.

Украина не видит правовых оснований для признания Путина

В министерстве отметили, что прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.

Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом России,

– заявили в ведомстве.

Сообщается, что недавние резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 17 апреля № 2540 (2024) и Европейского парламента от 25 апреля № 2024/2665 (RSP) подтверждают неправомочность проведения так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.

Как отметили в МИД Украины, они демонстрируют недемократический характер на территории России и фактически отрицают легитимность их результатов.

"Призываем иностранные государства, международные организации и общественность следовать этому примеру, не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Владимира Путина, в дальнейшем противостоять организованному им разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей", – говорится в заявлении.

Министерство также обратилось к мировым лидерам с просьбой продолжать действенную поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, которая "создает угрозу для европейской и мировой безопасности, мира и стабильности".