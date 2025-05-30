Украина не проигрывает эту войну это российская пропаганда, – Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Украина не может проиграть в войне против России. Он заявил, что российская пропаганда пытается доказать обратное.

Он призвал Европу снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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Сенатор Грэм заявил, что Украина не проигрывает в войне

По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, Украина не проигрывает в войне против России. Чтобы удостовериться, достаточно посмотреть на карту боевых действий.

Также он пообещал обсудить уменьшение ценового потолка на российскую нефть с европейскими союзниками.

"Если Европа сделает это, это будет иметь значение. Это повредит российской военной машине, если Европа пойдет по этому пути. Кроме того, выровняйте санкции против Китая. Сенат будет действовать. Мы возвращаемся, чтобы проинформировать наших коллег. Я буду говорить с лидером большинства, а он - с лидером меньшинства, сенатором Шумером. На следующей неделе мы проведем брифинг украинцев в Сенате, и мы собираемся обсудить эту идею", – говорит он.

Украина не проигрывает эту войну. Это российская пропаганда. Если вы посмотрите на карту год назад и посмотрите на нее сегодня, она практически не изменилась,

– заявил Грэм.

В то же время сенатор-демократ Ричард Блюменталь отметил, что проект санкций против России движется в Конгрессе и не связан с конкретными действиями Путина.

"Я думаю, что он очень, очень недооценивает США и считает нас слабыми и нерешительными, и что мы никогда не сможем собраться с мыслями", – считает Блюменталь.

Он говорит, что кроме санкционного пакета США также должны продолжать военную поддержку Украины.