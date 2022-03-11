Украина не собирается атаковать никакие точки в Беларуси, это провокация, – СБУ

Часть оккупационных российских войск ранним утром 24 февраля зашли из Беларуси. Чтобы скрыть открытую военную агрессию, враги придумывают ряд фейков. Одним из них есть то, что Украина хотела напасть первой.

Кроме того, Россия традиционно готовит провокации. Захватчики готовы бомбить свои и белорусские объекты, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Власти Беларуси позволили перевозить российские ракеты по своей железной дороге

ВСУ никогда не планировали и не планируют нападать на Беларусь

В СБУ рассказали, что уже сейчас можно наблюдать очередную провокацию врага. По данным разведки, Россия совершает ряд авиаударов по объектам, расположенным на территории Беларуси.

Цель ясна – обвинить в провокациях Украину и окончательно втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну! В то же время официально заявляем: украинские военные не планировали и не планируют предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Республики Беларусь!,

– добавили в СБУ.

Белорусов призывают не давать использовать себя в преступной войне, потому что они никогда не были оккупантами и убийцами. Поэтому не следует ими становиться и сейчас ради интересов Кремля.

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