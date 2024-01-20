Ситуация сложная, но мы боремся: у Зеленского никогда не пойдут на заморозку войны с Россией
Источник:Le Figaro
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт с Россией. Он отметил моральный дух украинского народа.
В свежем интервью для французских журналистов Ермак отметил недопустимость остановки войны, призвав к реализму и единству с партнерами. Он высказался против повторения ситуации после 2014 года, когда конфликт на Востоке Украины "заморозился".
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Военные нуждаются в помощи
Ермак отметил, что украинские военные жалуются на нехватку человеческих и материальных ресурсов, что усложняет возможность наступления. Он выразил обеспокоенность состоянием солдат, многие из которых не оставляли передовую в течение двух лет.
Ситуация сложная, но мотивация нашего и воинов высока. Мы боремся за выживание, за свою землю, за победу, в которую верим,
– заявил Ермак.
Глава ОПУ также сообщил, что правительство и Генштаб ВСУ активно работают над новым законопроектом о мобилизации, который в скором времени будет представлен в Верховной Раде. Это должно укрепить обороноспособность страны и помочь военным на фронте.
По словам Ермака, наше государство остается непоколебимым в своей приверженности достижению мира, но только на условиях полного восстановления своего суверенитета и территориальной целостности. Чиновник акцентирует, что любые попытки заморозить войну будут рассматриваться как неприемлемые компромиссы.
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Высокий моральный дух и решимость украинского народа и армии, по словам Ермака, являются ключевыми факторами, которые помогут продолжать противостоять агрессии и отстоять свои права на международной арене.
Возможны ли переговоры с Россией
- Все чаще в информационном поле возникают разговоры о возможных переговорах между Киевом и Москвой. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что диалог начнется в тот момент, когда Россия уже потерпит тактические поражения.
- По его словам, возможны также переговоры, в рамках которых Россия должна отказаться от ядерного оружия. Собственно, это будет означать полностью, что страна-террорист потерпела глобальное поражение.
- Кроме того, в этом вопросе высказывался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он констатировал, что диалог может начаться, когда наше государство будет чувствовать себя устойчивее на поле боя.