Ситуация сложная, но мы боремся: у Зеленского никогда не пойдут на заморозку войны с Россией

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт с Россией. Он отметил моральный дух украинского народа.

В свежем интервью для французских журналистов Ермак отметил недопустимость остановки войны, призвав к реализму и единству с партнерами. Он высказался против повторения ситуации после 2014 года, когда конфликт на Востоке Украины "заморозился".

Смотрите также В Воздушных силах рассказали о 5 самых болезненных потерях для России в Крыму

Военные нуждаются в помощи

Ермак отметил, что украинские военные жалуются на нехватку человеческих и материальных ресурсов, что усложняет возможность наступления. Он выразил обеспокоенность состоянием солдат, многие из которых не оставляли передовую в течение двух лет.

Ситуация сложная, но мотивация нашего и воинов высока. Мы боремся за выживание, за свою землю, за победу, в которую верим,

– заявил Ермак.

Глава ОПУ также сообщил, что правительство и Генштаб ВСУ активно работают над новым законопроектом о мобилизации, который в скором времени будет представлен в Верховной Раде. Это должно укрепить обороноспособность страны и помочь военным на фронте.

Ермак подчеркнул, что Украина надеется на поддержку международных партнеров и одновременно работает над развитием собственного военно-промышленного комплекса, чтобы обеспечить армию необходимыми ресурсами для продолжения борьбы.

По словам Ермака, наше государство остается непоколебимым в своей приверженности достижению мира, но только на условиях полного восстановления своего суверенитета и территориальной целостности. Чиновник акцентирует, что любые попытки заморозить войну будут рассматриваться как неприемлемые компромиссы.

Смотрите также Война – дорогая вещь: как дроны могут уничтожать дорогостоящую технику врага

Высокий моральный дух и решимость украинского народа и армии, по словам Ермака, являются ключевыми факторами, которые помогут продолжать противостоять агрессии и отстоять свои права на международной арене.

Возможны ли переговоры с Россией