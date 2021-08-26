Украина не стоит с протянутой рукой, – Витренко о поездке Зеленского в США

Президент Украины Владимир Путин планирует поездку к Джо Байдену в Вашингтон. Мировые лидеры в частности поговорят и об энергетике.

Ради поездки готовят очень амбициозный план. Об этом в эфире программы "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Зеленский поедет в США с планом

По его словам, план покажет, что наше государство хочет быть партнером в решении глобальных и региональных проблем.

Мы показываем, что Украина не стоит с протянутой рукой, мол, дайте какую-то компенсацию за потерю транзита,

– подчеркнул Витренко.

Он отметил, что в плане речь будет идти о проблемах безопасности и в регионе, и в мире. Ведь строительство "Северного потока-2" – это угроза для энергетической безопасности всей Европы.

Витренко: это проблема не только Украины

В рамках Крымской платформы 23 августа министры энергетики Украины, США и Германии обсудили угрозы от "Северного потока-2".

Разрешение для использования газа как геополитического оружия, как отметил Витренко, это проблема не только Украины. Это в частности понимают и Польша и Балтийские страны. "Мы вместе с ними доказываем это тем, кто не понимает", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

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