Украина не стоит с протянутой рукой, – Витренко о поездке Зеленского в США

26 августа 2021 , 00:25
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Источник:

24 канал

Президент Украины Владимир Путин планирует поездку к Джо Байдену в Вашингтон. Мировые лидеры в частности поговорят и об энергетике.

Ради поездки готовят очень амбициозный план. Об этом в эфире программы "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Зеленский поедет в США с планом

По его словам, план покажет, что наше государство хочет быть партнером в решении глобальных и региональных проблем.

Мы показываем, что Украина не стоит с протянутой рукой, мол, дайте какую-то компенсацию за потерю транзита,
 – подчеркнул Витренко.

Он отметил, что в плане речь будет идти о проблемах безопасности и в регионе, и в мире. Ведь строительство "Северного потока-2" – это угроза для энергетической безопасности всей Европы.

Кстати! В рамках Крымской платформы 23 августа министры энергетики Украины, США и Германии обсудили угрозы от "Северного потока-2".

Витренко: это проблема не только Украины

Разрешение для использования газа как геополитического оружия, как отметил Витренко, это проблема не только Украины. Это в частности понимают и Польша и Балтийские страны. "Мы вместе с ними доказываем это тем, кто не понимает", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

Визит Зеленского в Вашингтон: что известно

  • Президент Украины посетит США уже 28 августа. Кроме Вашингтона, Зеленский проведет встречу в Чикаго и Сан-Франциско.
  • Именно с Байденом украинский лидер планирует встретиться 31 августа. В частности формат разговора предусматривает и разговор с глазу на глаз.
  • По словам экс-спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, самое главное в визите Зеленского будет попытка зафиксировать, что США и Украина – стратегические партнеры.
Автор: Анастасія Мигидюк