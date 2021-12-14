Украина не видит сюрпризов, – Зеленский о скоплении российских войск на границе

Владимир Зеленский заявил, что Россия использует скопление своих войск вблизи границ Украины для шантажа. В первую очередь против западных государств.

Глава государства отметил, что если количество войск будет расти, то шантаж станет еще более жестким. По его словам, это можно назвать подготовкой к расширению российской агрессии.

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Украина готова к любым сценариям

Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах. Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах,

– сказал президент.

Владимир Зеленский привел пример Германии, которая недавно помешала Украине в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, которые являются оборонными инструментами.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх", – добавил глава государства.

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Войска России на границе Украины

Осенью 2021 года в американских СМИ писали о стягивании Россией войск к границе с Украиной и угрозе полномасштабного вторжения. Позже эту информацию подтвердили в ГУР.

Там отметили, что Россия может начать полномасштабную войну уже в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что возле наших границ дислоцируются более 94 тысячи российских военных. И по его словам, они могут начать наступление уже этой зимой.

Блог VETERANO о том, как Россия пугает наступлением: смотрите видео