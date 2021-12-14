Глава держави зазначив, якщо кількість військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким. За його словами, це можна буде назвати підготовкою до розширення російської агресії.

Читайте також Росія не відвела війська від кордонів України після розмови Байдена і Путіна, – Зеленський

Україна готова до будь-яких сценаріїв

Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на наших східних кордонах. Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни,

– сказав президент.

Володимир Зеленський навів приклад Німеччини, яка нещодавно завадила Україні у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, що є оборонними інструментами.

"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", – додав глава держави.

До теми Людські втрати можуть бути на порядок вищими, – Зеленський про повномасштабну війну

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердили в ГУР.

Там зазначили, Росія може розпочати повномасштабну війну вже у січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

Блог VETERANO про те, як Росія лякає наступом: дивіться відео