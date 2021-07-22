Украина не присоединялась к соглашению Германии и США по "Северному потоку-2", – МИД
Источник:"Европейская правда"
В Госдепе США говорят, что активно консультировались с Киевом по соглашению Джо Байдена и Ангелы Меркель о "Северном потоке-2". В то же время в МИД Украины уверяют о другом.
Украина не участвовала в переговорах
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев не причастен к соглашению между США и Германией. Однако в Госдепе говорили, что даже включили предложенные украинской стороной идеи в текст соглашения.
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Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии,
– подчеркнул Николенко.
Он добавил, что ведомство продолжает диалог со всеми партнерами относительно видения путей уменьшения энергетических угроз России, а также усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом.
"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока-2", – сказал представитель МИД.
Что известно о соглашении Меркель и Байдена
- 21 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель опубликовали совместное заявление по российскому газопроводу "Северный поток-2". В нем они отметили, что Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа после запуска трубы.
- Берлин обязался способствовать продлению соглашения о транзите газа через территорию Украины на 10 лет.
- В то же время, если Россия будет использовать газ, как оружие, Германия будет требовать, чтобы Европейский Союз ввел санкции против экспорта российского газа.