Украина не выведет войска со своей территории и не поддастся ультиматумам России, – Зеленский

Президент Украины провел пресс-конференцию на фоне телефонных разговоров Трампа с ним и российским диктатором. Он заявил, что Украина не планирует поддаваться ультиматумам России и отказываться от своих территорий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию украинского лидера.

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Что заявил Зеленский о готовности Украины уступить территории

Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет выводить войска с оккупированных территорий. Он добавил, что главная конституционная обязанность президента и военных – защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Никаких ультиматумов. Никто не будет сдавать свою землю, свои территории, людей и дома,

– заверил украинский лидер.

"Если россияне ставят условия выводить наши войска из нашей же земли – значит, они не хотят, чтобы было прекращение огня и чтобы война закончилась", – заявил он и добавил, что они четко понимают, что Украина не пойдет на такой шаг.

Также Владимир Зеленский рассказал детали телефонных разговоров с Трампом – 19 мая было два звонка. Во время первого украинский лидер говорил о прекращении огня и готовности США к санкционным шагам, если Россия не будет поддерживать перемирие. Следующие переговоры были в "другом формате" и продолжались более часа. Во время второго звонка к разговору Зеленского и Трампа присоединились некоторые европейские лидеры.