Ускорение поставок F-16: Рютте раскрыл детали обсуждений между Украиной и Нидерландами

Днем 1 марта Украина и Нидерланды обсудили то, как можно ускорить процесс предоставления военной помощи для нашего государства. Речь идет о передаче украинским защитникам истребителей F-16.

За помощью для предоставления Украине F-16 могут обратиться в Норвегию и Бельгию. Об этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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Рютте раскрыл детали о предоставлении F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что в вопросе передачи F-16 все идет по предварительно определенному графику. Это означает, что истребители будут в украинском небе не позднее 2024 года.

В то же время он отметил, что по состоянию на сейчас надо убедиться, что не будет никаких препятствий, которые могли бы вызвать задержку в передаче самолетов для нашего государства.

Мы обсудили, как ускорить этот процесс. Мы попросим наши Минобороны поработать с партнерами, такими как Норвегия, Бельгия и другими странами коалиции F-16, потому что Украина нуждается в этом преимуществе в воздухе так быстро, как это возможно,

– заявил премьер-министр Нидерландов.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил и подтвердил тот факт, что Украина ожидает поставки первой части самолетов F-16 в этом году.

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