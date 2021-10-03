Украина – номер один в Европе по строительству дорог, – Зеленский об успехах

Президент Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Львовщину. В Трускавце глава государства принял участие в совещании с нардепами от "Слуги народа". Зеленский отметил успехи Украины в области цифровизации, развития инфраструктуры и международной политики.

Президент заслушал презентации от депутатов и министров по детализации Плана трансформации Украины.

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Какие направления:

военная безопасность и международные отношения;

энергетическая независимость и "зеленая" трансформация;

человеческий капитал;

технологическое развитие и рыночные трансформации;

инфраструктура и местное развитие;

продовольственный хаб;

цифровой хаб;

верховенство права.

Зеленский отметил успехи Украины в сфере развития инфраструктуры, а также диджитализации.

Статистически мы строим (дорог – 24 канал) больше всех в месяц. Номер один в Европе!

– заявил Зеленский.

Главный вызов – борьба с коронавирусом

Что касается вызовов, то основным, по мнению президента, сейчас одни из главных – в сфере медицины, которая борется с коронавирусом, однако новый министр и профильный комитет Рады, по словам Зеленского, готовы к этому.

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Наша политика "наглая", – Зеленский

Самой главной победой этого года стала международная субъектность Украины, для чего сделали многое.

У нас нет времени рассчитывать, что нас возьмут в Евросоюз: "Давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, что без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед,

– сказал Зеленский.

По словам президента Зеленского, к "Слуге народа" есть определенные вопросы. Политсила большая по количеству, однако имеет мало опыта. Что касается предвыборных обещаний, то, считает Зеленский, за следующие 2 с половиной года их можно выполнить.

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