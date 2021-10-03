Украина – номер один в Европе по строительству дорог, – Зеленский об успехах
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Львовщину. В Трускавце глава государства принял участие в совещании с нардепами от "Слуги народа". Зеленский отметил успехи Украины в области цифровизации, развития инфраструктуры и международной политики.
Президент заслушал презентации от депутатов и министров по детализации Плана трансформации Украины.
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Какие направления:
- военная безопасность и международные отношения;
- энергетическая независимость и "зеленая" трансформация;
- человеческий капитал;
- технологическое развитие и рыночные трансформации;
- инфраструктура и местное развитие;
- продовольственный хаб;
- цифровой хаб;
- верховенство права.
Зеленский отметил успехи Украины в сфере развития инфраструктуры, а также диджитализации.
Статистически мы строим (дорог – 24 канал) больше всех в месяц. Номер один в Европе!
– заявил Зеленский.
Главный вызов – борьба с коронавирусом
Что касается вызовов, то основным, по мнению президента, сейчас одни из главных – в сфере медицины, которая борется с коронавирусом, однако новый министр и профильный комитет Рады, по словам Зеленского, готовы к этому.
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Наша политика "наглая", – Зеленский
Самой главной победой этого года стала международная субъектность Украины, для чего сделали многое.
У нас нет времени рассчитывать, что нас возьмут в Евросоюз: "Давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, что без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед,
– сказал Зеленский.
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