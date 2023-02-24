Хотел бы, чтобы присоединилась Африка и Латинская Америка – Зеленский о поддержке "формулы мира"

Украина в прошлом году на саммите G20 инициировала "формулу мира". Она стремится вовлечь в нее как можно больше стран.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 24 февраля, передает 24 Канал. Он отметил, что в настоящее время 141 государство поддержало мирную инициативу.

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"Я работаю с нашей командой и с партнерами Украины над тем, чтобы присоединялись не только стратегические союзники, которые поддерживают с первых минут неспровоцированной войны. Мы хотим, чтобы были представители разных континентов. Работаем, чтобы была Латинская Америка, были привлечены представители Африки" , – сообщил Зеленский.

Заметьте – пресс-конференция Владимира Зеленского: смотрите видео

Демократия и права людей на жизнь

По словам президента, важно, чтобы к "формуле мира" присоединились Индия и Китай. Это позволит оградить мировую безопасность.

Наша задача – привлечь абсолютно всех и показать миру, что такое уважение к территориальной целостности, уставу ООН и правам людей на жизнь. Считаю, что чем больше мы привлечем людей со всех континентов, тем больше будет поддержка Украины. Мы сделали "формулу мира" очень демократичной, как и все, что делаем в Украине, – заявил Зеленский.

Что известно о "формуле мира"

Президент 15 ноября 2022 года предложил на саммите "Большой двадцатки" мирный план. Он состоит из 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность.

Продовольственная безопасность.

Энергетическая сохранность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Возвращение справедливости.

Противодействие экоциду.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

По словам Зеленского, если мирный план реализуется, он не только остановит войну в Украине. Формула поможет ликвидировать негативные последствия российской агрессии, которые испытывает весь мир.