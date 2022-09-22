Кто стал "близнецами" Героев "Азовстали" в ХХ веке

78 лет назад легендарный десантник подполковник Джон Фрост и его батальон сражались до конца в полном окружении в Арнеме, немногие выжившие попали в плен после расходования боеприпасов, они стали легендой британской армии.

Рождение легенды войны

17 – 20 сентября в голландском городе Арнем состоялось одно из самых ожесточенных сражений в истории, о котором снят звездный фильм "Мост слишком далеко", а мост в Арнеме сейчас носит имя Джона Фроста – одного из самых знаменитых британских командиров Второй мировой.

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В СССР подвиги западных союзников сознательно умалчивались и унижались, но сейчас другие времена, и мы должны знать, на каких подвигах воспитываются армии НАТО.

В 1941 году британский офицер Джон Фрост добровольно вызвался вступить одним из первых в новый род войск британской армии – парашютно-десантные войска. Он был назначен командиром 2-го десантного батальона.

Благодаря высокой боеспособности его батальона и лидерским качествам комбата, именно Фросту доверили возглавить первую в истории британской армии боевую десантную операцию. 27 февраля 1942 года 120 бойцов во главе с Фростом совершили десантирование ночью на территорию оккупированной Франции и внезапной атакой захватили новейший немецкий радар "Вюрцбург" вместе с немецким техником. Радар демонтировали и вместе с пленными доставили в Британию. Это был абсолютный успех.

29 ноября 1942 года батальон Фроста десантировали в африканский Тунис. Но оказалось, что зона высадки была в 80 километрах от наземных сил, и на помощь десантникам никто прийти не мог. Начались жестокие бои, и тогда Фрост разделил батальон на малые группы, и с большими потерями им удалось вырваться и выйти к своим. Это был впечатляющий рейд.

13 июля 1943-го батальон Фроста был десантирован на Сицилию, где он участвовал в тяжелых боях за мост Понте Примасоле. Десантники после высадки атаковали значительные силы немецких и итальянских войск. Они не могли удержать мост, но удержали господствующие высоты у моста и отразили все атаки.

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Битва, вошедшая в историю

Самый знаменитый свой подвиг подполковник Джон Фрост совершил во время операции "Маркет-Гарден". 17 сентября 1944 года 1-я британская воздушно-десантная дивзия десантировалась возле города Арнем в Нидерландах, чтобы захватить стратегически важные мосты. Но только один 2-й батальон Фроста смог благодаря обходному маневру прорваться в Арнем и взял под контроль самый большой мост. Теперь от одного батальона зависел успех всей операции, потому что контроль моста был ключом ко всем операциям в этом районе.

Но британское командование недооценило противника. Немецкие войска очень быстро организовали и выстроили плотную оборону и сформировали боевые группы для уничтожения десатников. Британские и американские войска не смогли пробиться сквозь оборону и оказать поддержку десантникам. 1-я десантная дивизия оказалась в полном окружении. А резервы немцев при составе войск СС атаковали все подразделения десантников, и прежде всего – батальон Фроста.

Приблизительно 800 десантников под командованием Фроста организовали в Арнеме круговую оборону. Немцы имели аболютное преимущество в бронетехнике, артиллерии, сносили дом за домом, вместе с танками шли значительные силы пехоты. Все постройки штурмовали, всюду шли ожесточенные бои на ближней дистанции. Немцы считали, что смогут сломать сопротивление полностью окруженных и легковооруженных десатников. Но лобовые атаки привели к огромным потерям. Бойцы Фроста уничтожили десятки единиц боевой техники и сотни немецких солдат. Однако новые волны накатывались на позиции.

Битва за Арнем вокруг моста шла четыре дня. За четыре дня непрерывного боя 2-й батальон потерял большую часть бойцов погибшими и ранеными, в том числе ранения получил сам Фрост. Никто не доставлял боеприпасы в окружение, были разбиты все пушки.



Джон Фрост стал настоящей легендой после отчаянной борьбы за мост в Арнеме / Фото с фейсбука Юрия Бутусова

После того, как закончились все патроны и гранаты, оставшиеся в живых 20 сентября попали в плен. Возможностей сопротивляться у них не осталось. Захватили в немецкий плен и раненого Фроста.

Командир американской 82-й воздушно-десатной дивизии Дж. Гейвин назвал это сражение "самой выдающейся обороной одного парашютного батальона времен войны". Сам же Джон Фрост стал легендарной фигурой в британской армии. Его освободили из плена после победы, он получил славу и признание, стал генерал-майором, командиром дивизии, получил всеобщее уважение.

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