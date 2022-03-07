Украина обнародовала список ценностей, защищаемых в войне с Россией

На официальной странице Украины в твиттере опубликовали перечень ценностей, отстаиваемых государством в циничной войне, которую начала Россия.

Напомним, утром 24 февраля 2022 Российская Федерация начала вероломную войну в Украине. Однако оккупанты встретили здесь яростное сопротивление.

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Какие ценности защищает Украина

На официальной странице государства Украины в твиттере решили напомнить, что именно мы защищаем. Краткий перечень того, что отстаивает государство, выглядит следующим образом:

свобода

достоинство

уважение

права человека

верховенство права

солидарность,

самоорганизация,

социальная ответственность,

равенство,

свобода слова,

мирные протесты

прозрачность

подотчетность

свобода вероисповедания

международное право

мультикультурализм

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