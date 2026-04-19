Украина обратилась к Турции, чтобы та организовала встречу Зеленского и Путина

Владимир Зеленский может встретиться с Путиным в Турции. По крайней мере с таким предложением Украина обратилась к Турции.

Киев готов к такой встрече, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью. Однако Путин скрывается, подчеркнул он.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина в Турции?

Сибига надеется, что Турция может сыграть здесь свою роль и ускорить мирный процесс.

Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне президента Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече. Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим закончить эту войну. У нас есть действенные предложения,

– сказал министр.

На вопрос журналистов, не выглядит ли ситуация так, будто Турция хочет перетянуть переговорный процесс в Стамбул, Сибига ответил: это не перетягивание. Он пояснил, что работал послом в Турции, поэтому хорошо знает, как работает турецкая дипломатия – и формально, и за кулисами. И оценивает ее очень высоко.

Контекст. Во время визита на Ближний Восток Владимир Зеленский 4 апреля посетил Турцию и встретился с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тот предложил провести мирные переговоры в Турции. Тогда украинский президент сказал: Украина готова к встрече на уровне лидеров в любом формате.

Турция, по словам Андрея Сибиги, имеет способности порой делать действительно беспрецедентные, уникальные достижения в дипломатии. Поэтому ее роль в переговорах справедлива.

"Они очень эффективны. И это надо принимать во внимание и использовать этот потенциал, потому что Турция также заинтересована в окончании российской агрессии", – подчеркнул глава МИД Украины.

Интересно! О том, что Путин прячется, Андрей Сибига говорил и раньше. 18 апреля на полях Анталийского дипломатического форума российские пропагандисты напали на украинскую делегацию с вопросами о возможных переговорах.

