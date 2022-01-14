Украина обсуждает с иностранными партнерами усиление кибербезопасности, — МИД

После глобальной кибератаки на правительственные сайты Украины в ночь на 14 января Министерство иностранных дел начало переговоры с иностранными партнерами. Основной темой является усиление кибербезопасности нашего государства.

Начать переговоры поручил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломаты будут просить иностранных партнеров о помощи в усилении кибербезопасности.

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Работу сайта МИД возобновили

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что работу сайта, приостановившуюся из-за хакерской атаки, уже возобновили. К этому присоединились специалисты министерства и представители других ведомств. По словам Николенко, утечки информации с сайта не произошло.

В результате сегодняшней хакерской атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние ИТ-системы министерства работают в штатном режиме,

– заявил Николенко.

Представитель МИД подчеркнул, что ведомство продолжает работу по усилению киберзащиты ведомства, а также посольств и других украинских дипломатических учреждений за рубежом.

Кибератака на Украину: главное

В ночь на 14 января в Украине прошла глобальная кибератака на правительственные сайты. Поэтому они прекратили свою работу.

Пользователи, которые пытались зайти на сайты, видели антиукраинское сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.

В Госспецсвязи заявили, что атака стала самой большой за последние 4 года.

В Центре информационной безопасности заявляли, что к атаке на правительственные сайты Украины причастна Россия. На след враждебной страны указывает и хронология распространения новости. Ведь информация поначалу появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были "сливные бачки". Тогда его активно распространили уже российские издания. А вот украинские медиа подхватили новость примерно в 7 утра.

В Польше отреагировали на кибератаку и требовательное сообщение. Там подчеркнули, что перевод антиукраинского обращения к гражданам является ломаным, поэтому подозревают умышленное создание "польского следа".

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Текст сообщения Олега Николенко

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская дипломатическая служба начала дополнительные контакты с международными партнерами для усиления способностей Украины противодействовать кибератакам и развивать системы киберзащиты.

Команда специалистов МИДа, в сотрудничестве с другими причастными ведомствами, уже возобновила работу веб-сайта МИД Украины.

В результате сегодняшней хакерской атаки контент сайта не пострадал, утечка служебной информации не зафиксирована, внутренние ИТ-системы министерства работают в штатном режиме.

Принимаем практические меры для усиления киберзащиты МИД и украинских посольств и консульств за рубежом.