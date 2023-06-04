Российские войска контролируют сейчас около 90% территории самого города, впрочем, это не свидетельствует об их доминировании. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Россияне не смогут получить Бахмут
Александр Мусиенко отметил, что сейчас ключевая история на флангах. Оккупанты предпринимали попытки остановить продвижение ВСУ, впрочем, они были напрасными.
"Битва за Бахмут в будущем закончится в пользу Украины", – добавил Мусиенко.
По его словам, украинским защитникам не нужно будет прибегать к тактике россиян – вести бои с участием штурмовых групп и устанавливать огневой контроль артиллерийскими средствами и минометами.
Можно будет просто наносить удары по вражеским группировкам и дальше идти по флангам для того, чтобы создать им там окружение, перерезать логистику,
– объяснил он.
Россияне на Бахмутском направлении на самом деле не могут атаковать украинские позиции дальше. Также у них нет возможности полноценно закрепиться на флангах.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- По данным разведки Великобритании, в Бахмуте оккупанты в ходе ротации выводят вагнеровцев и бросают на позиции своих десантников.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил Бахмут. Он заявил, что враг в Бахмуте несет заметные потери.
- По состоянию на утро 4 июня, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, но успеха не имел. Также враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовка и Белая Гора.