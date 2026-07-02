Украина окажется под ударом стихии: синоптики предупредили о грозах в большинстве регионов

В четверг, 3 июля, погода в Украине будет нестабильной и местами опасной. Синоптики прогнозируют грозы, сильные дожди, местами град и шквалы со скоростью до 20 метров в секунду.

В большинстве областей объявлен желтый уровень опасности из-за сложных метеорологических условий. Об этом сообщают региональные гидрометценты.

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Где ожидается непогода?

Западные области

На западе страны погода будет самой влажной и нестабильной. Так, например, во Львовской области ночью и утром прогнозируются грозы и местами сильные дожди. Днем ожидаются грозы, град и порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит +22…+27 градусов, во Львове – +24…+26 градусов.

В Ивано-Франковской области ночью пройдут сильные дожди, днем – грозы, местами град и шквалы. Температура – +22…+27 градусов. В Черновицкой области ночью и утром ожидаются грозы и сильные осадки, а днем прогнозируется грозовая активность с порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура будет колебаться от +23 до +27 градусов.

В Тернопольской области прогнозируются кратковременные дожди и грозы, днем возможны шквалы. Температура – +24…+26 градусов. В Хмельницкой области ночью ожидаются значительные дожди, днем – грозы, местами град и шквалы. Температура составит +22…+27 градусов.

На Волыни прогнозируется переменная облачность, ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 – 10 метров в секунду, ночью местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха: ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

Север Украины

На севере страны погодные условия также будут нестабильными. В Киевской области и Киеве ночью местами пройдут дожди, днем ожидаются значительные осадки, грозы, град и шквалы до 20 метров в секунду. Температура по области составит +25…+30 градусов, в Киеве ожидается +26…+28 градусов.

В Черниговской области днем прогнозируются сильные дожди и грозы, местами град и шквалы. Температура – +25…+30 градусов. В Житомирской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, днем возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура – +25…+27 градусов.

В Ровенской области ночью и утром прогнозируются сильные дожди, местами грозы. Температура воздуха составит +22…+27 градусов.

Центральные области

В центральной части Украины сохранится контраст между дождями и жарой.

В Винницкой области ночью ожидаются умеренные, местами сильные дожди, днем прогнозируются грозы, местами град и шквалы. Температура составит +25…+27 градусов.

В Черкасской области днем прогнозируются грозы, град и шквалы со скоростью 17 – 22 метра в секунду. Температура – +25…+27 градусов.

В Кировоградской области местами возможны кратковременные дожди и грозы, однако сохранится жара до +32…+37 градусов.

Юг Украины

Южные регионы останутся самыми жаркими. В Одесской области днем ожидаются грозы, сильные дожди и шквалы до 20 метров в секунду. Температура – +29…+34 градусов.

В Николаевской области прогнозируются грозы и локальные ливни, местами шквалы. Температура – +29…+34 градусов. В Херсонской области существенных осадков не ожидается, сохранится жаркая погода. Температура составит +32…+37 градусов.

В Запорожской области также без значительных осадков, будет преобладать жара. Температура – +32…+36 градусов.

Восток Украины

Восток Украины останется самым сухим регионом. Например, в Харьковской области прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. Температура будет колебаться от +30…+34 градусов.

В Донецкой области будет сухо и жарко, температура – +32…+35 градусов. В Луганской области осадков не ожидается, температура составит +31…+34 градусов.

Напомним, синоптик Иван Семилит в интервью 24 Каналу пояснил, что повышение температуры связано с притоком горячего воздуха из северных районов Африки, который через Южную и Центральную Европу распространился на территорию Украины. По его словам, эта воздушная масса уже несколько дней удерживала аномальную жару в странах ЕС.

Он отметил, что во Франции фиксировали до +43,8 градуса, в испанском Бильбао – до +42,7 градуса, а в Великобритании впервые объявили три красных уровня опасности подряд из-за температуры до +36,4 градуса. В Украине ситуация менее критическая, однако в большинстве областей сохраняются предупреждения о сильной жаре.