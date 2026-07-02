У більшості областей оголошено жовтий рівень небезпеки через складні метеорологічні умови. Про це повідомляють регіональні гідрометцентри.

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Де очікувати негоду?

Західні області

На заході країни погода буде найбільш вологою та нестабільною. Так, наприклад, Львівській області вночі та вранці прогнозують грози та місцями значні дощі. Вдень очікуються грози, град і пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря становитиме +22…+27 градусів, у Львові – +24…+26 градуси.

В Івано-Франківській області вночі пройдуть значні дощі, вдень – грози, місцями град і шквали. Температура – +22…+27 градуси. У Чернівецькій області вночі та вранці очікуються грози та значні опади, а вдень прогнозують грозову активність із поривами вітру до 20 метрів за секунду. Температура коливатиметься від +23 до +27 градусів.

У Тернопільській області прогнозують короткочасні дощі та грози, вдень можливі шквали. Температура – +24…+26 градусів. У Хмельницькій області вночі очікуються значні дощі, вдень – грози, місцями град і шквали. Температура становитиме +22…+27 градусів.

На Волині прогнозують мінливу хмарність, вночі йтимуть короткочасний дощ, місцями грози. Вдень очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний 5–10 метрів за секунду, вночі місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря: вночі +12…+17 градусів, вдень +22…+27 градусів.

Північ України

На півночі країни погодні умови також будуть нестабільними. У Київській області та Києві вночі місцями пройдуть дощі, вдень очікуються значні опади, грози, град і шквали до 20 метрів за секунду. Температура по області становитиме +25…+30 градусів, у Києві очікується +26…+28 градусів.

У Чернігівській області вдень прогнозують значні дощі та грози, місцями град і шквали. Температура – +25…+30 градусів. У Житомирській області очікуються короткочасні дощі, місцями грози, вдень можливі пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура – +25…+27 градусів.

На Рівненщині вночі та вранці прогнозують значні дощі, місцями грози. Температура повітря становитиме +22…+27 градусів.

Центральні області

У центральній частині України збережеться контраст між дощами та спекою.

На Вінниччині вночі очікуються помірні, місцями значні дощі, вдень прогнозують грози, місцями град і шквали. Температура становитиме +25…+27 градусів.

У Черкаській області вдень прогнозують грози, град і шквали 17 – 22 метрів за секунду. Температура – +25…+27 градусів.

У Кіровоградській області місцями можливі короткочасні дощі та грози, однак зберігатиметься спека до +32…+37 градусів.

Південь України

Південні регіони залишатимуться найспекотнішими. В Одеській області вдень очікуються грози, значні дощі та шквали до 20 метрів за секунду. Температура – +29…+34 градусів.

У Миколаївській області прогнозують грози та локальні зливи, місцями шквали. Температура – +29…+34 градусів. На Херсонщині істотних опадів не очікується, збережеться спекотна погода. Температура становитиме +32…+37 градусів.

У Запорізькій області також без істотних опадів, переважатиме спека. Температура – +32…+36 градусів.

Схід України

Схід України залишиться найсухішим регіоном. До прикладу, у Харківській області прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Температура коливатиметься від +30…+34 градусів.

У Донецькій області буде сухо та спекотно, температура – +32…+35 градусів. У Луганській області опадів не очікується, температура становитиме +31…+34 градусів.

Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт в інтервʼю 24 Каналу пояснив, що підвищення температури пов’язане з надходженням гарячого повітря з північних районів Африки, яке через Південну та Центральну Європу поширилося на українську територію. За його словами, ця повітряна маса вже кілька днів утримувала аномальну спеку в країнах ЄС.

Він зазначив, що у Франції фіксували до +43,8 градуса, в іспанському Більбао – до +42,7 градуса, а у Великій Британії вперше оголошували три поспіль червоні рівні небезпеки через температуру до +36,4 градуса. В Україні ситуація менш критична, однак у більшості областей зберігаються попередження про сильну спеку.