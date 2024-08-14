Украина осуществляет активные действия на российской территории, – Зеленский провел совещание по Курщине

Владимир Зеленский провел совещание по ситуации в Курской области. По словам президента, Украина осуществляет активные действия на территории России.

О проведенном совещании по ситуации на Курщине президент рассказал в своем телеграм-канале 14 августа. Он поделился, что именно обсуждали во время заседания.

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Зеленский провел совещание по ситуации на Курщине

Президент Украины сообщил, что во время совещания по ситуации в Курской области обговорили ключевые вопросы.

"Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", – указал Зеленский.

Украина защищает себя и жизни своих людей в приграничных общинах и осуществляет активные действия на российской территории,

– подчеркнул президент.

Гарант подчеркнул, что наши силы строго придерживаются требований международных конвенций и международного гуманитарного права.

Добавим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец присутствовал на совещании президента Украины Владимира Зеленского, на котором обсуждались вопросы стабилизационных мероприятий в Курской области.

Он отметил, что, в реализации своего права на самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, Украина имеет право не только защищаться, но и должна придерживаться всех международных конвенций и требований международного гуманитарного права.

"Поэтому наши военные в целях самообороны сформировали "буферную (санитарную) зону" на территории Курской области", – сообщил Лубинец.

По его словам, совместно со всеми участниками совещания обсуждали гарантии безопасности на этой территории. Это касается соблюдения Украиной международного гуманитарного права, Гаагских конвенций 1907 года и Женевских конвенций. Украинские военные полностью придерживаются этих обязательств.

Кроме этого, Лубинец рассказал, что также на совещании обсудили вопросы доступа представителей МККК, ООН и других беспристрастных международных организаций при осуществлении гуманитарных мероприятий. Омбудсмен отметил, что в "буферной зоне" должно обеспечиваться снабжение продовольствием, медикаментами и другими необходимыми гражданскому населению предметами.