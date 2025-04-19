Украина освободила из плена 55 воинов "Азова", – Лубинец

В субботу, 19 апреля, Украина вернула из российского плена 277 защитников. Среди них также были 55 военнослужащих воинской части 3057, то есть "Азова".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

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Кого Украина вернула из плена

Дмитрий Лубинец объяснил, что в целом обмен пленными состоялся в формате "246 на 246". Еще 31 бойца тяжелораненного бойца Украине удалось вернуть вне обмена.

По его словам, Украине удалось не просто договориться, а наконец зафиксировать принципы возвращения бойцов. Омбудсмен подчеркнул, что в первую очередь они пытаются вернуть тех, кто дольше всех в плену и кто тяжело болен.

224 общего количества – это вернулись те ребята, которые в плену с 22-го года. Более 80 – это представители Национальной гвардии Украины, 55 – это военнослужащие воинской части 3057 – это "Азов". Есть пограничники, есть военнослужащие Государственной службы специального транспорта,

– заявил Лубинец.

Также он добавил, что во время этого обмена Украине удалось вернуть самых молодых защитников: более 220 военных — это молодежь после 2000 года рождения.

Сотрудники омбудсмена уже проводят первый опрос и общаются с бойцами. После этого они фиксируют факты нарушения прав военнослужащих со стороны России.