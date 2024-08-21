Украина отбила масштабную атаку "Шахедов"

В ночь на 21 августа оккупационное войско России в очередной раз атаковало Украину "Шахедами". По вражеским целям отработали силы ПВО.

В частности, Россия атаковала ракетами и большим количеством ударных беспилотников. В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей удалось обезвредить.

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Сколько вражеских целей удалось сбить во время ночной атаки врага

В ночь на 21 августа враг нанес удар по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области.

Также Россия атаковала 69-ю ударными БпЛА типа Shahed. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил, что районами пусков были Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск, что в России.

В общем радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 72 воздушных целей.

Известно, что воздушное нападение российских оккупантов отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита 51 воздушная цель: одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных БпЛА Shahed-131/136 в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей,

– говорится в сообщении главы Воздушных сил ВСУ.

Николай Олещук добавил, что еще 16 вражеских БпЛА локально потеряно. По его словам, вероятно, они "упали под влиянием радиоэлектронных средств противодействия". Сейчас информация уточняется.

"Кроме того, зафиксировано пересечение вражеским ударным дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области, еще один российский БПЛА вернулся "на родину" – в Белгородскую область", – сообщили в ВС.

По информации командующего Воздушных сил, по состоянию на 11:15 один вражеский беспилотник находится в воздушном пространстве в Черкасской области. Он добавил, что боевая работа продолжается.