Украина открыла Западу глаза на две истины, которые переломят ход истории

Много лет назад, уже не упомяну, в каком году, я написал, что европейский выбор Украины – это совсем не новый путь, а возвращение в родную гавань. Исторически это так и есть.

Возвращение к истокам

Дорога домой будет длинной, опасной и понравится это путешествие далеко не всем. Тем, кому нравится русская модель развития общества, не повезло. Им в другую сторону. Это не беда – Россия большая, места хватит.

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Европу избавили от зависимости от российской газовой иглы

Для Украины решение о кандидатстве в ЕС означает напряженную работу над собой в сфере законодательства, экономики, социальной сферы. Членом ЕС Украина станет не сегодня и не завтра – в лучшем случае через пять – семь лет.

Но изменение вектора развития произошло, хоть и под залпы русских орудий. Москве уже не получить рычагов влияния на нашу политику, и экономика Украины имеет все шансы больше не зависеть от российской газовой трубы.

Скажу больше, ожесточенная борьба Украины за европейский путь развития сорвала маску приличия из российского режима и заставила Европу осознать, что для них означает российская углеводородная игла. Насколько опасно и губительно зависеть от ресурсов, которыми управляет неадекватный диктатор и его приспешники.

Украина изменила не только свою судьбу, она изменила судьбу ЕС, подтолкнув европейцев к отказу от такой приятной и комфортной зависимости от российских ресурсов. Мы доказали, что нефть и газ из России – это орудие политической экспансии. Европа, похоже, усвоила урок.

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Исторический излом старой картины мира

И еще именно украинско-российская война обрушила импотентную систему коллективной безопасности в Старом и Новом Свете, продемонстрировав бессилие международных организаций, не способных остановить агрессора.

Время перемен наступило, дорогие сограждане. Он дорого обошелся, но иначе не бывает. За моральный, экономический и геополитический выбор приходится платить. Иногда кровью, к сожалению.

Дорогу преодолеет идущий.

То, о чем мы мечтали в 1991 году, голосуя за Независимость Украины, стало ближе. Враг будет разбит! Победа будет за нами!

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