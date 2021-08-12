Украина отправила Литве колючую проволоку для забора на границе с Беларусью: видео

Украина отправила в Литву более 38 тонн гуманитарной помощи. В основном это колючая проволока для строительства забора на границе с Беларусью из-за нашествия нелегальных мигрантов.

Этот груз является первым из трех этапов помощи Украины для защиты границы Литвы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский еще 2 августа 2021 года.

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ГСЧС сопровождает груз в Литву

Груз с колючей проволокой отправился в Литву в четверг, 12 августа. Его сопровождают сотрудники ГСЧС. В Литве гуманитарную помощь должна получить Служба охраны государственной границы.



Украина отправила Литве колючую проволоку / Фото ГСЧС

На фотографии видно, как работники украинской ГСЧС загружают десятки мотков колючей проволоки, которая в будущем должна помочь в охране литовской границы.

Для перевозки гуманитарной помощи использовали два грузовика и авто оперативно-спасательной службы.

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Когда отправят вторую часть помощи, пока не сообщают.

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