Украина отправляет на фронт кошек: пушистые борются с мышами, крысами и другой живностью

Кошки не только милые и пушистые компаньоны наших военных, которые успокаивают. Они также помогают бороться с другой головной болью – мышами, крысами и другой живностью.

Как отмечают в издании, Украина отправляет на фронт кошек. И делают это для того, чтобы бороться с мышами, крысами и змеями. К слову, пушистики мгновенно становятся звездами сети, а ролики с наглыми мышами также ежедневно появляются в сети.

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Кошки помогают бороться с живностью

Так, наш военный ранее выложил в сеть ролик. На нем можно увидеть двух больших змей. Сам защитник пошутил, что к товарищу в гости приехала жена с тещей. Другие же видео показывают мышей, которые разбежались из-под матрасов, а также сумок.

По словам военных, мыши и крысы не дают им спать. Грызуны кусаются, едят провизию и все, что будет на их пути. В частности, оружие.

В эфире телемарафона один из военных ВСУ рассказал: "Когда просыпаешься, всегда ловишь двух – трех мышей, заползших в спальный мешок. Не особенно приятно, когда тебе кусают палец".

Волонтеры также занимаются сбором средств на ловушки для грызунов. Сами же военные нашли другое решение. Они заручаются поддержкой кошек. Пушистые помогают защитникам противостоять надоедливым грызунам.

К примеру, кот Шайбик, которого несколько месяцев назад искала вся страна, получил медаль за помощь военным.

Наши военные сделали кошек своими союзниками. Тем временем оккупанты продолжают демонстрировать, что они против чего-либо живого.

Привязали к кошке взрывчатку