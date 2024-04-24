Украина ожидает, что война продлится до следующего года, - Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что война продлится еще до 2025 года. В частности из-за того, что враг значительно нарастил производство оружия и мобилизует дополнительное количество людей.

В интервью The Guardian глава МИД Украины отметил, что пик военно-промышленного производства со стороны союзников Украины ожидается не раньше конца 2024 года. Поэтому Украина ожидает, что война к этому времени не завершится.

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"Эра мира в Европе закончилась": Западу нужно нарастить производство вооружения

Кулеба сказал, что Западу необходимо увеличить производство вооружения, как это сделала Украина. Ведь сейчас Россия обгоняет в производстве, тогда как нашей стране не хватает средств противовоздушной обороны.

Когда я вижу, чего достигла Россия в создании оборонно-промышленной базы за два года войны и чего достиг Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что пик военно-промышленного производства со стороны союзников Украины ожидается не раньше конца 2024 года. Поэтому Киев ожидает, что война продлится до следующего года.

Между тем летом Россия планирует начать новое наступление и находится в процессе мобилизации дополнительных 100 000 человек.

Планирует ли Украина новые переговоры с Россией

Журналисты The Guardian отметили, что Кулеба "пренебрежительно отнесся" к тем, кто утверждал, что после более чем двух лет полномасштабной войны Украине пора вести переговоры.

Министр объяснил им, что в период с 2014 по вторжение 2022 с Кремлем было проведено 200 раундов переговоров. И, по его мнению, некоторые наблюдатели поддерживали мир по наивности. Другие "играли за Путина". Третья категория "не поняла Россию" или ее президента.

Они были ошибочно убеждены, что с дьяволом необходимо вести переговоры,

= сказал он.

Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Путин будет участвовать в содержательных переговорах только тогда, когда его военная позиция будет "близка к краху".

Чтобы достичь этой точки, Украине пришлось придерживаться двойной стратегии: "успех на поле боя" и создать коалицию стран, которая бы поддержала мирную формулу Зеленского о выводе российских войск, репарации и трибунал военных преступлений российских захватчиков.