Украина ожидает в июне стать кандидатом на членство в ЕС, – вице-премьер
Источник:твиттер Ольги Стефанишиной
Накануне Украина получила опросник, заполнение которого является необходимым шагом для приобретения кандидата в Евросоюзе. Ольга Стефанишина заявила, что это произойдет в июне.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на пути в ЕС Украина уже провела большую подготовительную работу.
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В июне Украина может стать кандидатом на членство в ЕС
Вице-премьер подчеркнула, что Украина готова быстро двигаться дальше по направлению к вступлению в Евросоюз.
Она напомнила, что накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому опросник, который нужно заполнить, чтобы приобрести статус кандидата в ЕС.
Ожидаем получения статуса кандидата в июне,
– написала Стефанишина.
Она добавила, что это часть восстановления страны и победы над российским агрессором, который хочет переломить демократический курс Украины.
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