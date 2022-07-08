Ожидаем масштабную помощь с оружием от партнеров, – Подоляк

Недавно Джо Байден объявил новый пакет помощи Украине, куда войдут сотни танков, артсистем и тысячи боеприпасов. Подоляк подтвердил, что Украина ожидает масштабную помощь от наших партнеров.

Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он говорит, что паритет на поле боя, особенно в артиллерийской позиционной войне, никто не отменял.

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По его словам, на километр линии фронта должно быть определенное количество орудий определенного калибра, и особенно себя зарекомендовали системы HIMARS.

Они очень активно отрабатывают по тыловой инфраструктуре врага – базы боекомплектов, штабы и т.д. И это создает панические настроения в российской армии, которая и без того деморализована,

– заявил Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что оккупанты пришли на чужую территорию, где их убивают, хотя они ожидали, что их будут встречать с цветами.

По мнению Подоляка, наши партнеры понимают, что паритет дальнобойного оружия и артиллерии позволит нам эффективно деблокировать украинские территории.

Поэтому мы ожидаем, что это оружие будет уже постепенно заходить в Украину. На самом деле это оружие уже заходит в Украину,

– заверил он.

По словам советника главы ОП, из-за уничтожения складов боеприпасов и потерь российская армия берет паузу.

"Им нужно это все завозить, но они не умеют работать логистически. Поэтому им сейчас нужно сделать передислокацию, пополнить живую силу и технику. И это хорошо", – считает он.

Полное интервью с Михаилом Подоляком можно посмотреть 8 июля в 17:00 на ютубе 24 канала. Не пропустите!

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