Украина вместе с партнерами формирует позицию, – Арестович об "обстреле" британского эсминца

В России сообщили, что 23 июня открыли огонь по британскому эсминцу "Дефендер". Тот якобы вошел в "российские территориальные воды". Алексей Арестович заявил, что Украина с союзниками формирует свою позицию по этому поводу.

Зато в Минобороны Великобритании заявили, что "никаких выстрелов в направлении "Дефендер" осуществлено не было. Представитель украинской делегации ТКГ рассказал, что "российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительную стрельбу".

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Арестович заявил, что Украина формирует позицию по обстрелу

Алексей Арестович написал, со ссылкой на российские СМИ, что якобы пограничные сторожевые корабли России открыли предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании, а также бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбосбрасывание".

Военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по этому вопросу, которая будет доказана в короткое время по завершению консультаций,

– заявил Арестович.

Он также напомнил, что так называемые "территориальные воды России в районе мыса Фиолент" – это территориальные воды Украины.

Более того, сказал, что вооруженный инцидент в территориальных водах Украины – это серьезное нарушение международного права в международных учениях.

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