Украина вместе с партнерами формирует позицию, – Арестович об "обстреле" британского эсминца

В России сообщили, что 23 июня открыли огонь по британскому эсминцу "Дефендер". Тот якобы вошел в "российские территориальные воды". Алексей Арестович заявил, что Украина с союзниками формирует свою позицию по этому поводу.
Зато в Минобороны Великобритании заявили, что "никаких выстрелов в направлении "Дефендер" осуществлено не было. Представитель украинской делегации ТКГ рассказал, что "российские пограничные сторожевые корабли открыли предупредительную стрельбу".
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Арестович заявил, что Украина формирует позицию по обстрелу
Алексей Арестович написал, со ссылкой на российские СМИ, что якобы пограничные сторожевые корабли России открыли предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании, а также бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбосбрасывание".
Военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по этому вопросу, которая будет доказана в короткое время по завершению консультаций,
– заявил Арестович.
Он также напомнил, что так называемые "территориальные воды России в районе мыса Фиолент" – это территориальные воды Украины.
Более того, сказал, что вооруженный инцидент в территориальных водах Украины – это серьезное нарушение международного права в международных учениях.
Предполагаемый обстрел британского эсминца "Дефендер": последние новости
- В Минобороны России заявили, что россияне открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу "Дефендер". Там заявили, что судно якобы вошло в "российские территориальные воды".
- Впоследствии они обнародовали маршрут эсминца и рассказали детали инцидента. Якобы эсминец на 3 километра вошел в так называемые "территориальные воды России."
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море наглядным доказательством украинской позиции. Россия в очередной раз продемонстрировала свою провокационную политику.
- В Минобороны Великобритании опровергли обстрел. Его пресс-служба сообщила, что Россия не открывала огонь по кораблю Королевского флота.