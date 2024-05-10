Украина перебрасывает дополнительные силы на Харьковщину: Зеленский рассказал о ситуации в регионе

Владимир Зеленский сообщил, что российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Он подчеркнул, что наши защитники дают отпор врагу.

Президент сообщил, что Украина направит дополнительные силы на Харьковские направления, пишет 24 Канал.

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Россия расширила операции против Украины: главное из обращения Зеленского 10 мая

Глава государства отметил, что главная тема на сегодня – Харьковская область. Он подчеркнул, что Украина осознает планы врага и наши защитники делают все, что от них зависит, чтобы защитить свои позиции.

Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции, как нужно. Добавляем наших сил на харьковские направления,

– сказал президент.

Он отметил, что Украина будет уничтожать врага и по линии государственной границы, и по всей линии фронта, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.

Государство, со своей стороны, будет предоставлять защитникам все необходимое для защиты позиций. Однако многое зависит от поставок помощи от партнеров.

Сегодня мне и утром, и вечером докладывал Главком, постоянно на связи с министром обороны – все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем. Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины. Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую устойчивость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, – это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета. Я благодарю каждого лидера, которые воспринимают ситуацию именно так,

– добавил он.

Президент отметил, что сегодня есть новое решение об американской поддержке. В новый пакет помощи войдут артиллерия, противотанковое оружие, техника и ПВО.

По словам Зеленского, сейчас идет работа над логистикой, чтобы все оружие как можно быстрее показало себя на фронте.

Также он прокомментировал встречу с президентом Словакии, которая приехала с визитом в Украину. Президент рассказал, что они говорили об оборонном сотрудничестве, и о политических результатах, которые страны должны получить в следующем месяце в отношениях с Евросоюзом.

Кроме этого, глава государства провел несколько телефонных разговоров. Во время них он лично пригласил на предстоящий Саммит мира президента Аргентины, премьер-министра Исландии и Вселенского патриарха.

Он добавил, что организация Саммита уже проработана.