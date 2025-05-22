Киев передал Москве список на обмен в формате "1000 на 1000": в ГУР опровергли ложь Пескова

В ходе стамбульской встречи 16 мая делегация России и Украины договорилась об обмене пленными в формате "1000 на 1000". 22 мая в Кремле заявили, что передали украинской стороне список для обмена. Также пресс-секретарь Путина добавил, что встречный список из Киева Москва еще не получала.

В ГУР опровергли заявление Пескова, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Что известно

В комментарии изданию представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что российской стороне передали список с пленными на обмен в формате "1000 на 1000".

Напомним, что 22 мая президент Зеленский провел совещание по подготовке большого обмена пленными с Россией, который координирует министр обороны Рустем Умеров.

В совещании приняли участие ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный по правам человека и команда Офиса Президента.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона выясняет детали по каждому человеку, который подали в списках с российской стороны.

К слову, Андрей Ермак заявил, что перед следующей встречей с представителями России должен состояться обмен пленными в формате "1000 на 1000".

По данным СМИ, следующие переговоры между Украиной и Россией могут пройти в Ватикане в июне 2025 года. Между тем, президент Финляндии Стубб считает, что переговоры на техническом уровне о прекращении огня в Украине могут состояться на следующей неделе в папском городе.