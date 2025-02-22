Украина передала США новые предложения по соглашению о полезных ископаемых, – Fox News
СМИ сообщают, что происходит вокруг соглашения о полезных ископаемых. Есть предварительные данные, кто может подписать документ от Украины. И это не Зеленский.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение журналистки Fox News Наны Саджаи. Она ссылается на свои источники.
Кто подпишет соглашение о полезных ископаемых от Украины
Пока нет конкретных сроков, когда это может произойти.
Источник, участвующий в переговорах по соглашению о добыче полезных ископаемых, сообщил мне, что украинская сторона внесла свои предложения в текст соглашения и направила их американской стороне,
– написала журналистка.
Если документ все же согласуют, то соглашение о редкоземельных металлах подпишут госсекретарь США Рубио и министр иностранных дел Украины Сибига.
Руслан Стефанчук сообщил, что серьезная работа над соглашением о недрах начнется с 24 февраля.