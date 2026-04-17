Украина идет к роботизации: офицер ВСУ в резерве объяснил новую модель войны от МО

Украина все активнее привлекает к бою воздушные и наземные беспилотные системы. В Министерстве обороны уже говорят о более широком внедрении такого подхода, но между отдельными успешными решениями и новой моделью войны еще есть заметная дистанция.

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных Сил в резерве Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала объяснил, от чего на самом деле зависит этот переход. По его словам, дело не только в самих дронах, но и в нескольких вещах, без которых такая система не заработает на полную.

Смотрите также ССО поразили важную базу засекреченного центра "Рубикон": на месте – много взрывов и пожар

Что сдерживает переход к новой модели войны?

Имеющегося опыта для такого перехода пока недостаточно, потому что эти способности надо постоянно наращивать и совершенствовать.

Напомним! Минобороны внедряет новую модель ведения войны – дроново-штурмовые подразделения, которые объединяют воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему. В ведомстве заявили, что такие подразделения уже показали результат на Юге, а с февраля благодаря этой модели удалось освободить значительный объем украинских территорий.

Главный вопрос сейчас – удастся ли обеспечить подразделения достаточным количеством всех средств, нужных для такой работы. Речь идет не только о воздушной поддержке, разведке и ударных беспилотниках, но и о наземных роботизированных комплексах с боевыми турелями, которые уже показывают результат, но еще есть куда расти.

Опыта никогда не бывает достаточно. Его постоянно надо увеличивать и улучшать,

– подчеркнул Храпчинский.

Он обратил внимание, что быстро развернуть такую модель не получится еще и из-за организационных проблем внутри армии. Силы беспилотных систем уже выделили в отдельное направление, но результат этого решения только начинает проявляться, поэтому на доведение этих возможностей нужно время. Параллельно, по его оценке, без законодательных изменений и изменения подходов двигаться будет сложно, потому что передовые подразделения часто вынуждены напрямую работать с производителями или искать способы получить нужное оборудование вне медленных государственных процедур.

К сожалению, в армии есть большое количество бюрократических преград, которые могут создавать проблемы,

– объяснил офицер Воздушных Сил в резерве.

При этом сама роботизированная модель не сводится к дронам или наземным платформам. Для нее еще нужны средства радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и системы, которые дают качественную оценку обстановки, чтобы правильно планировать действия и на земле, и в воздухе.

Украина смещает дроновые удары в тыл врага

В этом году в украинских силах обороны действительно изменился акцент в работе беспилотников. Если раньше ими преимущественно били по российским штурмовым группам и технике прямо на линии боевого соприкосновения, то теперь все больше внимания уходит на вражескую логистику в глубине. Речь идет об ударах по складам, местах накопления техники и маршрутах снабжения, чтобы ослаблять российские способности еще до выхода на передовую.

Вырезать заранее, бить по складам, по накоплению техники и вооружения врага, чтобы оно не попадало на линию боевого соприкосновения,

– подчеркнул Храпчинский.

По его словам, такой сдвиг был нужен давно. Еще осенью он говорил о необходимости увеличивать производство дронов среднего радиуса действия, которые могут работать минимум на 100 километров. Сейчас этот запрос уже начал прорабатываться: появились производители, которые работают под такие задачи, а вместе с этим появилась и возможность бить на глубину более 50 километров даже классическими дронами.

Есть уже ряд производителей, которые начали работать для таких задач,

– отметил он.

Именно технологическое усиление позволило получать качественную картинку даже под вражеским РЭБом и работать дальше, чем раньше. Это напрямую бьет по обеспечению российской армии и уменьшает ее возможности держать темп на фронте.

